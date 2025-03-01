В МИД Таджикистана прошла встреча с послом США

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 28 февраля принял посла Соединенных Штатов Америки Мануэля Микаллера.

Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, стороны рассмотрели весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, а также обменялись мнениями относительно активизации и укрепления долгосрочного взаимодействия в различных областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения