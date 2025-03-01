На северо-востоке Японии продолжается лесной пожар, крупнейший за последние 30 лет

CentralAsia (CA) - В субботу более ста домохозяйств на северо-востоке Японии получили распоряжение об эвакуации, поскольку лесной пожар, бушующий уже четыре дня, продолжает распространяться.

Как пишет Kyodo, лесной пожар на северо-востоке Японии уничтожил самую большую площадь земли за последние 30 лет. Местные пожарные и Силы самообороны пытаются справиться с огнем.

По данным местных властей, за последние три дня пожар распространился по меньшей мере на 1200 гектаров в Офунато, префектура Иватэ.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, площадь лесного пожара превысила предыдущий рекорд в 1030 гектаров, установленный в Кусиро (Хоккайдо) в 1992 году.

По данным местных властей, с момента начала лесного пожара в среду погиб один человек и сгорело около 100 домов.

Правительство префектуры Иватэ издало новый приказ об эвакуации 333 человек из 141 дома, что стало дополнением к более чем 4000 жителей, которым уже было приказано покинуть свои дома. Пожар, который сжег около 1200 гектаров земли в Офунато со среды, теперь охватил 1400 гектаров, говорится в нем.