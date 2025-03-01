В США арестован гражданин Таджикистана за поддержку ИГИЛ

CentralAsia (TJ) - В США арестован гражданин Таджикистана за поддержку и помощь ИГИЛ.

Как сообщает Министерство юстиции США, 33-летний Мансури Манучехри из Бруклина был арестован за предполагаемый сговор с целью предоставления материальной поддержки Исламскому государству Ирака и аль-Шама (ИГИЛ) и Исламскому государству-Провинции Хорасан (ИГИЛ-Х), незаконное хранение огнестрельного оружия в США и ​​иммиграционное мошенничество.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что обвиняемый предположительно поддерживал ИГИЛ и отправлял тысячи долларов за границу лицам, связанным с ИГИЛ.

По информации прокуратуры, обвиняемый находился в Соединенных Штатах нелегально.

Как утверждается в жалобе, Манучехри приехал в США из Таджикистана в июне 2016 года по неиммиграционной туристической визе и оставался в стране после истечения срока действия его визы в декабре 2016 года. В марте 2017 года Манучехри заплатил гражданке США за заключение с ним фиктивного брака, чтобы он мог получить законный статус в США. Однако он не предоставил запрошенную у него подтверждающую документацию, и его ходатайство так и не было удовлетворено.

Как утверждает Минюст, с декабря 2021 года по апрель 2023 года Манучехри содействовал выплатам более 50 000 долларов лицам, связанным с ИГИЛ в Турции и Сирии, в том числе человеку, который позже был арестован турецкими властями за его предполагаемую причастность к террористическому нападению на церковь в Стамбуле в январе 2024 года, за которое ИГИЛ-Хорасан публично взял на себя ответственность.

В жалобе также утверждается, что Манучехри владел огнестрельным оружием, использовал его и часто посещал стрельбища, хотя ему как иностранцу, незаконно находящемуся в Соединенных Штатах, это было запрещено.

Если Манучехри будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 45 лет тюрьмы.

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