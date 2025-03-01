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Самолет президента Украины вылетел из США в Лондон

CentralAsia (CA) -  Самолет президента Украины Владимира Зеленского находится на пути в Лондон (Великобритания), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ресурс FlightAware.

Полет президентского A319 из аэропорта Joint Base Andrews (США) в лондонский аэропорт Станстед (Великобритания) продлится 6 ч 48 мин.

Владимир Зеленский вчера побывал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая завершилась их ссорой.

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