Самолет президента Украины вылетел из США в Лондон

CentralAsia (CA) - Самолет президента Украины Владимира Зеленского находится на пути в Лондон (Великобритания), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ресурс FlightAware.

Полет президентского A319 из аэропорта Joint Base Andrews (США) в лондонский аэропорт Станстед (Великобритания) продлится 6 ч 48 мин.

Владимир Зеленский вчера побывал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая завершилась их ссорой.