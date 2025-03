Раскрыто происхождение гуннской элиты Аттилы: Они монголы.

Древняя ДНК раскрывает удивительное происхождение гуннов Аттилы. Генетика указывает на древнюю Монгольскую империю

Древняя ДНК прослеживает путь гуннов из Монголии в Европу. Но это было не так просто, написал MiddleAsianNews со ссылкой Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гунны были кочевым народом, чье внезапное и свирепое вторжение в конце IV века вызвало потрясение во всем древнем мире. Известные своей молниеносной кавалерией и беспощадными набегами, они наводили ужас на самое сердце Римской империи. Их возглавлял Атилла, «Бич Божий» (flagellum Dei), который совершал набеги на римские поселения с силой, которая казалась почти стихийной.

Их внезапное появление и быстрый приход к власти долгое время озадачивали историков и археологов. Были ли они потомками хунну, кочевой империи, которая некогда господствовала в монгольских степях столетия назад? Или это была совершенно другая группа, происхождение которой затерялось во времени?

Новое исследование, опубликованное группой генетиков, археологов и историков, возможно, наконец прольет свет на эту древнюю историю происхождения. Проанализировав ДНК 370 человек, живших по всей Евразии в период со II века до н. э. по VI век н. э., исследователи обнаружили удивительные генетические связи между гуннами и элитой хунну. Однако гунны представляли собой нечто большее, чем просто одну родословную.

Это сложная история миграции, смешения и культурного обмена, изменившая облик Европы.

Генетическое путешествие по степи

Группа ученых, работающая в рамках проекта HistoGenes, финансируемого ERC Synergy Grant, секвенировала 35 новых геномов из ключевых участков. К ним относятся захоронение III–IV веков в Казахстане и могилы V–VI веков в Карпатском бассейне. Некоторые из этих захоронений выделялись. Их называли «восточными», поскольку они несли на себе следы степных традиций — например, воинов-кочевников, погребенных вместе со своими лошадьми. Исследователи из таких учреждений, как Институт эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, Германия, сосредоточились на ДНК этих останков.

«ДНК может рассказать историю происхождения и поэтому является важным источником информации при исследовании происхождения и связей между древними людьми и культурами. Его следует использовать с учетом точных археологических и исторических данных, в противном случае его можно неверно истолковать. Это было чрезвычайно сложно, поскольку имеющиеся захоронения очень редки и охватывают такой большой географический масштаб и временной период», — рассказал изданию ZME Science Гвидо Альберто Ньеччи-Русконе, один из первых авторов исследования.

Хотя большинство людей, проживавших в Карпатском бассейне после прибытия гуннов, имели незначительное восточноазиатское происхождение, небольшая группа выделялась. Эти люди, часто связанные с элитными захоронениями, несли в себе важные генетические признаки, связывающие их с империей Хунну.

Одна поразительная связь была обнаружена с человеком, похороненным в самой большой террасной гробнице, когда-либо обнаруженной в контексте культуры хунну. Это говорит о том, что некоторые гунны в Европе могли проследить свою родословную до элиты хунну. Однако генетическая картина империи гуннов в Европе далеко не однородна.

Сложная смесь

Открытие общих связей IBD (идентичность по происхождению) между некоторыми представителями гуннского периода в Европе и элитными захоронениями хунну в Монголии сразу же бросилось в глаза и стало огромным сюрпризом для исследователей.

«Это было похоже на поиск иголки в стоге сена! И еще более удивительно, что большинство этих связей IBD осуществляются через нескольких человек из высшего элитного общества хунну. Механизм, который привел этих генетических потомков в Европу, до сих пор неизвестен, и мы не знаем, знали ли они вообще об этих далеких генетических линиях. Знаете ли вы, кто ваши родственники 10-й степени родства или кто были вашими родственниками 300 лет назад? Возможно, мы наблюдаем результаты многовековой практики заключения браков среди элиты степных обществ, которая в конечном итоге «переместила» гены этой элиты хунну в Европу 300 лет спустя», — рассказала Гнекки-Расконе ZME Science в электронном письме.

Тот факт, что население империи гуннов было столь генетически разнообразным, отражает сложную сеть генетического взаимодействия, а не единую массовую миграцию. «ДНК и археологические свидетельства раскрывают мозаику предков», — сказала Жофия Рац, еще один соавтор.

Хотя некоторые люди имели явное восточноазиатское происхождение, большая часть населения Карпатского бассейна оставалась преимущественно европейской. Это резко контрастирует с более поздним прибытием аваров, которые прибыли в Европу в VI веке сразу после того, как их империя в Восточной Азии рухнула под руками турок. В отличие от гуннов, авары сохраняли сильную восточноазиатскую генетическую подпись на протяжении всего своего правления.

Переписывая историю гуннов

Хунну, могущественная кочевая конфедерация, господствовавшая в монгольских степях с III века до н. э. по I век н. э., была одной из самых ранних и грозных империй евразийских равнин. Известные своим искусным искусством верховой езды и военной доблестью, они представляли значительную угрозу для династии Хань в Китае, что побудило к строительству Великой стены в качестве оборонительной меры.

Несмотря на свою известность, империя распалась около 100 г. н. э., оставив после себя наследие тайн и домыслов о своих потомках. Однако гунны впервые вторглись в Европу около 370 г. н. э. Это произошло после того, как они пересекли Волгу и покорили аланов, другую цивилизацию кочевых воинственных всадников. Так что, похоже, остатки хунну-протомонголы не спешили, смешиваясь с другими народами, прежде чем этот новый народ, гунны, начал свое буйство.

«Предки гуннов Аттилы на протяжении многих поколений продвигались на запад и смешивались с населением по всей Евразии», — пояснил Вальтер Поль, соавтор статьи.

Гунны разного происхождения

Итак, что же это нам дает? Исследование ставит под сомнение идею о гуннах как о единой орде. Вместо этого он показывает динамическое взаимодействие культур и генов. Захоронения восточного типа с их разнообразным происхождением намекают на элитный класс, связанный с монголами. Однако более широкое население отражает столетия смешения.

Йоханнес Краузе, директор Департамента археогенетики Института Макса Планка и соавтор, считает это триумфом науки. «В более широкой перспективе исследование подчеркивает, как передовые генетические исследования в сочетании с тщательным изучением археологического и исторического контекста могут разрешить многовековые споры о составе и происхождении прошлых популяций», — говорит он.

Конечно, вопросы остаются. Как эти потомки хунну стали известными среди гуннов? Что побудило их предков перебраться на запад? Мы не знаем. Но эти интригующие находки подчеркивают, как древний мир находился в движении, где империи возвышались и рушились, и где родословные тянулись через континенты, как нити в огромном древнем плетении.

