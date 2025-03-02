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Президент Украины встретился с премьером Великобритании

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Sky News.

Встреча прошла в Лондоне. Стороны подписали новое кредитное соглашение для Украины.

Кир Стармер выразил свою «непоколебимую поддержку» Украине, заявив, что «мы находимся на переломном этапе» после ссоры в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Как пишет Sky News, ожидается, что Кир Стармер 2 марта проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, после чего к ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры таких стран, как Германия, Дания, Норвегия, Польша, Канада, Финляндия и Румыния.

На встрече также будут присутствовать министр иностранных дел Турции, представитель ЕС Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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