Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
- Азия и мир, общество
- 8:47, 02 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США.
В документе говорится, что все исторические документы США, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке.
По данным ProEnglish – организации, выступающей за признание английского государственным языком США, сегодня он признается таковым в 32 штатах.
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