Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США.

В документе говорится, что все исторические документы США, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке.

По данным ProEnglish – организации, выступающей за признание английского государственным языком США, сегодня он признается таковым в 32 штатах.