В Ташкентской области родилась девочка весом более 7 кг
- Узбекистан, общество
- 8:53, 02 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области родилась девочка весом 7 килограммов 3 грамма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.
Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Мать родила с помощью кесарева сечения, и это ее четвертый ребенок.
По данным областного департамента здравоохранения, в настоящее время мать и ребенок находятся под наблюдением врачей.
В Нурафшане в ноябре прошлого года на свет появился мальчик весом чуть менее 7 кг.
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