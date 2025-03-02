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В Ташкентской области родилась девочка весом более 7 кг

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области родилась девочка весом 7 килограммов 3 грамма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Мать родила с помощью кесарева сечения, и это ее четвертый ребенок.

По данным областного департамента здравоохранения, в настоящее время мать и ребенок находятся под наблюдением врачей.

В Нурафшане в ноябре прошлого года на свет появился мальчик весом чуть менее 7 кг.

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