Во время президентских выборов в Абхазии вооруженные люди напали на избирательный участок

CentralAsia (KZ) - Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где 1 марта проходил второй тур досрочных президентских выборов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«1 марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на авто», - говорится в сообщении.

Сотрудники МДВ в ходе преследования перекрыли блок-пост «Мюссера». Нападавшие открыли стрельбу, не подчинившись требованиям остановиться. После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет.

Позже, председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали. Он рассказал, что в результате перестрелки 2 злоумышленника попали в медучреждение.

«Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. На участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается», - отметил Маршан.

Во втором туре президентских выборов участвовали бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба.

Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

Голосование проходило с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске.

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