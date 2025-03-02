Хирург рассказал о последствиях бесконтрольного применения таблеток для похудения

CentralAsia (CA) - В России резко увеличились продажи препаратов, изначально предназначенных для лечения диабета, но активно используемых для снижения веса вне показаний. Президент Общества бариатрических хирургов России, доктор медицинских наук Наталья Бордан 2 марта рассказала «Известиям» о последствиях бесконтрольного применения таких препаратов и рисках для здоровья.

По данным аналитической компании DSM Group, за 2023 год производство соответствующих лекарств увеличилось на 48% и спрос также продолжает оставаться высоким.

«Использование подобных препаратов без контроля врача может привести к серьезным нарушениям в работе организма. Среди возможных последствий — расстройства пищеварения, резкие колебания уровня сахара в крови, обезвоживание, тошнота, а при длительном применении — гормональные сбои и нарушение обмена веществ», — отметила эксперт.

Помимо основных последствий, это может также касаться и эстетических аспектов: обвисание кожи, потеря тонуса, что особенно актуально при резкой потере веса, рассказала Бордан.

Врач отметила, что медикаментозная терапия может быть вспомогательным инструментом в борьбе с ожирением, но ее применение должно строго регулироваться специалистами. Назначение лекарств должно основываться на индивидуальных показаниях с учетом состояния здоровья пациента и потенциальных рисков, подчеркнула доктор.

Ожирение является хроническим рецидивирующим заболеванием, требующим комплексного подхода. Для эффективного контроля и лечения необходимы изменения в образе жизни: соблюдение сбалансированной диеты, увеличение физической активности и формирование здоровых привычек. В ряде случаев, когда человеку тяжело бороться с ожирением самостоятельно и его индекс массы тела (ИМТ) превышает 40 или 35 при наличии серьезных заболеваний (таких как диабет, сонное апноэ, проблемы с суставами и другие), специалисты прибегают к бариатрической хирургии, рассказала она.