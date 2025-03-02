Президент Таджикистана проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на выборах нового созыва депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов.

Как сообщила пресс-служба президента, он прибыл на избирательный участок №15 избирательного округа №23 района Исмоили Сомони города Душанбе.

На этом избирательном участке также проголосовал председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустами Эмомали.

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