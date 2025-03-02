В Уганде 4-летний мальчик умер от вируса Эбола

CentralAsia (CA) - Вспышка лихорадки Эбола в Уганде, которая, казалось, пошла на спад, унесла новую жизнь: скончался четырехлетний мальчик. Об этом пишет The New York Times.

Новости о смерти ребенка появились тогда, когда администрация Трампа расторгла по крайней мере четыре из пяти контрактов с организациями, которые помогали справиться со вспышкой. Она также отправила менеджера по реагированию на Эболу в USAID в административный отпуск.

Министерство здравоохранения Уганды сообщило американским чиновникам о смерти в четверг. Подтвержденный случай еще не был объявлен ни правительством Уганды, ни Всемирной организацией здравоохранения, но федеральные чиновники, участвующие в реагировании, уведомили Белый дом в четверг вечером.

«Продолжение поддержки со стороны прекративших действие наград имеет жизненно важное значение не только для спасения жизней, но и для защиты здоровья и безопасности Соединенных Штатов и мирового сообщества», — написал в телеграмме посол США в Уганде Уильям У. Попп.

С января в Уганде наблюдается серьезная вспышка лихорадки Эбола, которая, как казалось, идет на спад. Новый случай доводит общее число случаев до 10, включая два смертельных случая. Первый известный смертельный случай, 32-летняя медсестра, был зарегистрирован в конце января.