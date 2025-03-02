Весенний призыв в Казахстане: Более 42 тыс. срочников призвали в армию

CentralAsia (KZ) - Более 42 тыс. срочников призвали в армию в Казахстане, передает КазТАГ.

«Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать: 1) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 42 098 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; 2) медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - следует из постановления правительства Республики Казахстан.

МВД РК поручили организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

Министерству транспорта РК поручили обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы РК, МВД РК, МЧС РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК, по заявкам министерства обороны РК.

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