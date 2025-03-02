В Узбекистане предлагают продавать паспорта, ID-карты и права с красивыми номерами
- Узбекистан, общество
- 14:00, 02 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предлагают продавать «красивые номера» ID-карт, паспортов и водительских удостоверений. Соответствующий проект находится на обсуждении, сообщает Nova24.uz.
Власти хотят улучшить порядок оказания госуслуг по выдаче удостоверений личности, водительского прав и свидетельства о регистрации автотранспорта с уникальными номерами.
В стране планируют разработать систему таких документов с «красивыми комбинациями» по завышенным ценам. Госуслуга будет платной с использованием технических устройств и программного обеспечения.
Узбекистанцы, иностранцы с постоянным видом на жительство и лица без гражданства смогут приобрести номер ID-карты через информационную систему, проделав следующие действия:
- регистрация на Едином портале интерактивных государственных услуг или электронной платформе;
- выбор желаемого номера из доступных в системе;
- получение номера счета (инвойса) для оплаты;
- полная оплата указанной суммы;
- привязка приобретенного номера ID-карты к персональному идентификационному номеру (ПИНФЛ) заявителя с уведомлением в личном кабинете.
- После получения уведомления заявитель должен обратиться в пункт выдачи ID-карт для оформления документа.
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