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В Узбекистане предлагают продавать паспорта, ID-карты и права с красивыми номерами

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане предлагают продавать «красивые номера» ID-карт, паспортов и водительских удостоверений. Соответствующий проект находится на обсуждении, сообщает Nova24.uz.

Власти хотят улучшить порядок оказания госуслуг по выдаче удостоверений личности, водительского прав и свидетельства о регистрации автотранспорта с уникальными номерами.

В стране планируют разработать систему таких документов с «красивыми комбинациями» по завышенным ценам. Госуслуга будет платной с использованием технических устройств и программного обеспечения.

Узбекистанцы, иностранцы с постоянным видом на жительство и лица без гражданства смогут приобрести номер ID-карты через информационную систему, проделав следующие действия:

  • регистрация на Едином портале интерактивных государственных услуг или электронной платформе;
  • выбор желаемого номера из доступных в системе;
  • получение номера счета (инвойса) для оплаты;
  • полная оплата указанной суммы;
  • привязка приобретенного номера ID-карты к персональному идентификационному номеру (ПИНФЛ) заявителя с уведомлением в личном кабинете.
  • После получения уведомления заявитель должен обратиться в пункт выдачи ID-карт для оформления документа.
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