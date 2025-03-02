В Китае обновили тревогу «желтого» уровня из-за похолодания и сильного тумана

CentralAsia (KZ) - Национальный метеорологический центр Китая 1 марта обновил тревогу «желтого» уровня из-за прогнозируемого понижения температуры в большинстве районов страны в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Синьхуа.

По прогнозам метеоцентра, 1-4 марта в некоторых районах центральных и восточных регионов Китая, а также на Цинхай-Тибетском нагорье ожидается понижение температуры на 6-10°С.

Национальный метеоцентр Китая продлил действие тревоги «желтого» уровня также из-за густого тумана. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, аэропортам, скоростным автомагистралям и портам предписали обеспечить транспортную безопасность.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

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