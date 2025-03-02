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Пассажирский автобус упал в ущелье на востоке Мьянмы: 7 человек скончались на месте, еще 25 пострадали
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В результате падения пассажирского автобуса в ущелье в штате Шан на востоке Мьянмы погибли 7 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Департамент пожарной службы Мьянмы.

Авария произошла 1 марта около 20:00 по местному времени в городке Кенгтунг. Автобус перевозил более 30 пассажиров.

«Автобус потерял управление и упал в овраг. Пять мужчин и две женщины скончались на месте происшествия. Спасатели доставили пострадавших в местные больницы», - передает корреспондент Синьхуа слова представителя местной полиции.

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