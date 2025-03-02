Тысячи людей эвакуированы из-за самого крупного лесного пожара в Японии за последние 30 лет. Есть сведения об одном погибшем

CentralAsia (KZ) - Более тысячи людей были эвакуированы из северной Японии из-за самого крупного лесного пожара в стране за последние 30 лет, передает The Guardian.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, пожар возник 26 февраля в лесу Офунато в северном регионе Иватэ и с того момента распространилось на площадь около 1200 га.

По данным властей Офунато, по состоянию на 28 февраля, местная полиция обнаружила тело одного человека, получившего ожоги. Более 1000 жителей близлежащих районов были эвакуированы, а более 80 зданий получили повреждения.

«Мы все еще изучаем размер пострадавшей территории, но это самый большой пожар со времен лесного пожара 1992 года [в Кусиро, Хоккайдо]», — сообщил представитель агентства.

Около 1700 пожарных были мобилизованы со всей страны для тушения пожара. Причина возгорания осталась неизвестной.

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