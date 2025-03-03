В Монголии прошла церемония открытия золотой статуи Чингисхана. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Президент Хурэлсух Ухнаа в своей речи подчеркнул, что Чингисхан — это не просто историческая фигура, а источник гордости для всех монголов...

«Мы — наследники его величия, и наша задача — помнить о своих корнях и продолжать его дело», — сказал он.

В Национальном музее «Чингисхан» состоялась церемония открытия Зала почета Великого Чингисхана.

Семиметровая позолоченная статуя Чингисхана на 9-м этаже Национального музея «Чингисхан» стала доступна для публики в первый день Года Деревянной Змеи XVII шестидесятилетия, 1 марта 2025 года.

В первый день Цагаан Сара или Лунного Нового года в Национальном музее «Чингисхан» состоялась торжественная церемония открытия Зала почета Великого Чингисхана и установки его позолоченной статуи, а также других исторических артефактов, таких как большой белый бунчук и печать времен Монгольской империи. Об этом сообщила Пресс-служба Администрации Президента Монголии.

Создание золотой статуи Чингисхана осуществлялось совместно с Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи, Центральным банком Монголии и Национальным музеем с целью увековечения наследия Чингисхана и его исторических достижений.

В своей речи президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул важность Чингисхана не только для Монголии, но и для всего мира, отметив, что монголы должны гордиться своим наследием и помнить о своей роли потомков Великого хана. Глава государства также выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании статуи и поддерживал этот проект, пожелав им успехов в будущем.

На эскиз и модель статуи ушло два года, и она была одобрена в конце 2022 года, воплотив идеи и предложения историков, исследователей и ученых. При полном финансировании Центральным банком Монголии статуя была заказана и создана во Флоренции, Италия. Итальянцы передали ее нам ровно через год и один день после установленного срока, как и было согласовано.

Ступени постамента статуи украшены непрерывным, вращающимся с запада на восток, крестообразным узором. Этот узор является узором Хуннской империи, считающейся первым государством монголов.

На золотой тугре в руке хана выгравирован следующий текст печати Гуег-хана: «Силой вечного неба народа великих монголов Далай-хана приказывает. Если он прибудет к покоренному народу, то пусть они почитают его и пусть они боятся».

Сотрудники музей продолжат поэтапную работу по созданию в Мемориальном зале «Великий хан» цифровой, виртуальной и интерактивной среды с использованием современных технологий, где посетители смогут познакомиться с музеем и отдать дань уважения Великому Чингисхану.

источник: MiddleAsianNews

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