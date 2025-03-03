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Посол США поздравил монголов с праздником Цагаан Сар классическим монгольским письмом. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  «Каждая буква и мазок кисти классического монгольского письма являются выражением величия Монголии: ее замечательной истории, богатой культуры и гордого народа. Было приятно прикоснуться к наследию Монголии через ее прекрасную каллиграфию. Желаю всем монголам счастливого Цагаан Сар!» — написал на X посол США Ричард Буанган...

источник: MiddleAsianNews

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