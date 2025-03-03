Госсекретарь Марко Рубио поздравил монголов с праздником Цагаан Сар
CentralAsia (MNG) -
«Всем, кто празднует Цагаан Сар в Монголии, Соединенных Штатах и во всем мире, мы надеемся, что новый год принесет большую безопасность, силу и процветание для всех.
Соединенные Штаты гордятся тем, что являются стратегическим третьим соседом и демократическим партнером Монголии. Мы с нетерпением ждем углубления отношений между нашими двумя странами в следующем году», — написал он на официальном сайте Госдепартамента США.
источник: MiddleAsianNews
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