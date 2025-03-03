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Госсекретарь Марко Рубио поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  

«Всем, кто празднует Цагаан Сар в Монголии, Соединенных Штатах и ​​во всем мире, мы надеемся, что новый год принесет большую безопасность, силу и процветание для всех.

Соединенные Штаты гордятся тем, что являются стратегическим третьим соседом и демократическим партнером Монголии. Мы с нетерпением ждем углубления отношений между нашими двумя странами в следующем году», — написал он на официальном сайте Госдепартамента США.

источник: MiddleAsianNews

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