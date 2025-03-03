Госсекретарь Марко Рубио поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -

«Всем, кто празднует Цагаан Сар в Монголии, Соединенных Штатах и ​​во всем мире, мы надеемся, что новый год принесет большую безопасность, силу и процветание для всех.

Соединенные Штаты гордятся тем, что являются стратегическим третьим соседом и демократическим партнером Монголии. Мы с нетерпением ждем углубления отношений между нашими двумя странами в следующем году», — написал он на официальном сайте Госдепартамента США.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения