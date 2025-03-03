Глава МИД обсудила в Хиросиме возможности внедрения технологии производства водородной энергии в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посещает Японию с официальным визитом по приглашению Министра иностранных дел Японии Такэси Ивая с 28 февраля по 5 марта.

1 марта Батцэцэг посетила префектуру Хиросима в рамках своего официального визита в Японию. Об этом сообщила пресс-служба монгольского министерства иностранных дел.

Батцэцэг провела официальную встречу с губернатором префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и и выразила благодарность за теплый прием, оказанный ей в префектуре Хиросима, символе мира и прекрасной природы с богатым культурным и традиционным наследием.

Хидэхико Юдзаки и Батцэцэг Батмөнх

Она отметила, что правительство Монголии работает над определением политики развития, которая будет поддерживать местное развитие в рамках Политики регионального развития, и стремится расширять сотрудничество с префектурой Хиросима, одним из исторически, культурно и экономически важных регионов Японии, в широком спектре секторов, включая туризм, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Стороны согласились с важностью расширения прямого сотрудничества между населенными пунктами и укрепления взаимовыгодного партнерства в частном секторе, а также договорились работать над поиском возможностей для развития такого сотрудничества.

В тот же день г-жа Батцэцэг посетила Университет Хиросимы и встретилась с директором Мицуо Оти, доцентом кафедры здравоохранения и биомедицины Одгэрэлом Чимэд-Очиром и представителями монгольских студентов, обучающихся в университете. На встрече была дана высокая оценка Университету Хиросимы за создание «Центра монгольских исследований» в Улан-Баторе и активное сотрудничество с нашими университетами, включая расширение обменов преподавателями, учеными и исследователями.

Также, министр Батцэцэг встретилась с монгольскими студентами и провела теплую и дружескую беседу, призвав их стать мостом между Монголией и Японией и внести свой вклад в развитие своей страны.

Министр Батцэцэг ознакомилась с ходом исследований в области возобновляемой энергетики, в том числе с разработкой эффективной и экологически чистой технологии производства водородной энергии, реализуемой Центром исследований водородной энергетики Хиросимского университета, а также обсудила возможность внедрения данной технологии в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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