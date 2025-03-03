Батцэцэг посетила Мемориальный парк мира в Хиросиме

CentralAsia (MNG) -

В ходе официального визита в Японию Батцэцэг Батмөнх почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, посетив Мемориальный парк мира.

Глава МИД Монголии возложила венок к Кенотафу памяти жертв и осмотрела экспозицию в Мемориальном музее мира.

Министр также оставила сообщение, направленное на построение мира без ядерного оружия. В этом тексте она процитировала монгольскую песню «Цаасан шувуу» («Воздушный змей»), написанную в 1978 году монгольскими поэтами, основанную на печальной истории Сасаки Садако, японской девочки, погибшей в возрасте 12 лет от последствий атомной бомбардировки Хиросимы.

“Арван хаврыг үзсэн охин

Алтан дэлхийгээс халин нисчээ

Тэсрэх бөмбөг дайны эсрэг

Тэмцлийн хөшөө болон мөнхөрчээ.”

Садако охины гунигт түүхээс сэдэвлэн Монголчуудын 1978 онд зохиосон “Цаасан шувуу” дуунаас иш татав.

Гунигт, эмгэнэлт түүх дахин хэзээ ч давтагдах ёсгүй.

Цөмийн зэвсэггүй бүс – Монгол Улс энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлогоо тууштай баримталж цөмийн зэвсэггүй дэлхий ертөнцийг цогцлоохын төлөө бүхий л хүчээ дайчлан ажиллах болно.

Тийм их уй гашуу, зовлон, шаналал хэзээ ч бүү давтагдаг” хэмээжээ.

(примерный перевод:

Девочка, которая увидела десять весен,

полетела за пределы золотой Земли.

Она стала памятником борьбе,

против войны и бомбы...) цитата из песни «Воздушный змей», написанной монголами в 1978 году по мотивам печальной истории Садако.

Эта печальная и трагическая история никогда не должна повториться.

Зона, свободная от ядерного оружия Монголия будет твердо придерживаться своей миролюбивой внешней политики и приложит все усилия для создания мира, свободного от ядерного оружия. Пусть такая скорбь, боль и страдания никогда не повторятся».

Мемориальный музей мира в Хиросиме — музей, расположенный в Мемориальном парке Мира. Ведущим архитектором здания стал знаменитый японский мастер Кэндзо Тангэ. Музей представляет собой комплекс из двух корпусов — Главного (1 615 кв.м.) и Восточного (10 098 кв.м.). Главный корпус спроектирован таким образом, чтобы пространство между поверхностью земли и поднятым полом символизировало человеческую власть восстать из пепла.

В Главном корпусе находится экспозиция, связанная с атомной бомбардировкой Японии — материалы, дающие представления об ужасных последствиях взрыва, пожара, воздействия высочайшего радиационного облучения и лучевой болезни. Экспозиция включает в себя оборудование для демонстрации медиа-материалов — аудио и видео записей оставшихся в живых свидетелей бомбардировки.

Экспозиция Восточного зала посвящена предпосылкам атомной бомбардировки, участию Японии во Второй мировой войне, общей информации о Ядерном веке — изображения, модели, фотографии. Там же находится кинотеатр документального кино, картинная галерея выживших в результате бомбардировки граждан, а также конференц-залы и библиотека, где проходят образовательные мероприятия для студентов и школьников. Посещение Мемориального парка Мира и музея в Хиросиме входит в школьную программу Японии.

5 июля 2006 года здание Главного корпуса Мемориального музея Мира было внесено в список Культурных ценностей Японии. Это первое культурное достояние из числа зданий, построенных в послевоенный период.

Рядом с музеем, на другой стороне реки Ота находится знаменитый памятник жертвам атомной бомбардировки Купол Гэмбаку.

В 1992 году Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, и сотрудничает с Японией в реализации Договора о нераспространении ядерного оружия, решительно присоединяясь к делу построения мира, свободного от ядерного оружия.

В 1957 году пять представителей, включая писателя Дамдинсурэна Цэнда, приняли участие в конгрессе протеста против ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и с тех пор представители Монголии регулярно принимают участие в конгрессе.

источник: MiddleAsianNews

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