Игроки The MongolZ присоединяются к национальной сборной

CentralAsia (MNG) -

Что значит стать командой национальной сборной?

Это позволяет правительству Монголии оказывать всестороннюю поддержку команде The MongolZ и дальнейшему развитию киберспорта.

Команда MongolZ за последние годы побила все рекорды Азии в CS и занимает третье место в мировом рейтинге.

Проще говоря, к геймерам, которых когда-то уничижительно называли «ПС-ерами», теперь относятся с таким же уважением, как и к спортсменам из традиционных видов спорта, например, к баскетболистам.

Спортсмены национальной сборной представляют Монголию.

Самое важное изменение — это загранпаспорт.

Как спортсменам, представляющим Монголию, страна выдаст им зеленый паспорт или служебный паспорт гражданина Монголии. Этот документ выдаётся лишь отдельной категории граждан Монголии Это удобно при поездках за границу. Поскольку дипломатические и служебные паспорта не подразумевают поездок в туристических целях, на их обладателей не распространяется часть соглашений о безвизовом въезде.

источник: MiddleAsianNews

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