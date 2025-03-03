Тайвань задержал монгольское судно по подозрению в перерезании кабелей в Тайваньском проливе

CentralAsia (MNG) - В субботу агенты Управления береговой охраны высадились на борт грузового судна под флагом Монголии недалеко от Гаосюна, чтобы выяснить, было ли оно причастно к повреждению подводных кабелей.

За последние несколько недель считалось, что суда, зарегистрированные в таких странах, как Камерун и Того, были причастны к перерезанию жизненно важных подводных телекоммуникационных кабелей. В большинстве случаев суда оказывались собственностью китайских компаний и имели китайские экипажи.

Грузовое судно «Bao Shun» появилось в 2,5 километрах от Чайшаня в Гаосюне около 11 утра в субботу, сообщило Radio Taiwan International. Береговая охрана заявила, что 23 января она уже осматривала это же судно.

Грузовое судно «Bao Shuns» с подробностями перемещений с воскресенья по понедельник. (Снимок экрана Routes.shipxy)

Путь, пройденный грузовым судном «Bao Shun» с 27 января по 6 февраля. (Снимок экрана Starboard Maritime Intelligence)

Инспекция в субботу утром показала, что судно не перевозило никакого груза, но и не было оснащено никаким оборудованием, которое могло бы повредить или оборвать подводные кабели. Капитан сказал инспекторам, что он держит судно около Гаосюна из-за мягкой погоды.

Он ждал указаний от владельца судна, куда направиться для ремонта. Судно бросило якорь в этом районе, чтобы получить припасы, прежде чем ему было приказано уйти.

Береговая охрана заявила, что продолжит сотрудничать с Бюро морского судоходства и портов для контроля за движением судов вокруг Тайваня. В случае возникновения подозрительной активности судну либо прикажут уйти, либо подвергнут досмотру.

источник: MiddleAsianNews

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