Сухие факты Монгольской экономики: Основные тенденции экономического развития Монголии.

CentralAsia (MNG) -

Монголия сохраняет добычу полезных ископаемых для роста в условиях экономической неопределенности...

После выборов в Монголии 2024 года новое правительство сталкивается с проблемой поддержания экономического роста на фоне растущей глобальной неопределенности. Высокие показатели экспорта и фискальная экспансия подпитывают оптимизм, но структурные проблемы могут проверить устойчивость страны.

Экономика Монголии продолжает восстанавливаться после спада, вызванного COVID-19. Экономический рост составил 4,9% в 2024 году, что значительно ниже роста в 7,4% в 2023 году и среднего темпа роста в 6,4% за последние 18 лет. Промышленный сектор вырос на 5%, а горнодобывающий сектор расширился на 5,7%.

Однако сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходилось около 10 процентов ВВП, сократился на 25 процентов за первые три квартала 2024 года. Этот спад объясняется суровыми зимними и весенними погодными условиями, известными как «дзуд», которые привели к потере 8,1 миллиона голов животных — 12,5 процента от общего поголовья скота.

Общий объем экспорта умеренно увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 15,8 млрд долларов США, в то время как импорт резко вырос на 25,5% и достиг 11,6 млрд долларов США, что является историческим максимумом.

Рост экспорта был обусловлен в первую очередь значительным увеличением экспорта меди. Объем экспорта меди достиг рекордных 1,7 млн ​​тонн, что на 11,1% больше, чем в предыдущем году, в то время как средняя пограничная цена на медь выросла на 236 долларов США за тонну, увеличив стоимость экспорта меди на 26%. Хотя объем экспорта угля вырос более чем на 20% до исторического максимума в 83,7 млн ​​тонн в 2024 году, цена на уголь упала на 25,4 доллара США за тонну, что привело к снижению стоимости экспорта угля на 2,3%.

Экономический рост в 2024 году был обусловлен значительным расширением спроса. При относительно благоприятных условиях для экспорта сырьевых товаров и позитивном прогнозе на ближайшее будущее доходы государственного бюджета и гранты увеличились на 28,7% по сравнению с 2023 годом, достигнув исторического максимума в 31,4 трлн монгольских тугриков (9,1 млрд долларов США). Бюджетные расходы увеличились на 34,9%, достигнув еще одного исторического максимума в 30,4 трлн монгольских тугриков (8,8 млрд долларов США). Частное потребление и инвестиции также выросли на 27,8% и 26,8% соответственно за первые три квартала 2024 года.

Инфляция осталась в пределах целевого диапазона центрального банка, составив в среднем 6,6% в 2024 году. Это произошло несмотря на сохраняющуюся неопределенность во внешней среде, ограниченность мощностей в секторах энергетики, транспорта и логистики, значительное расширение спроса и негативные шоки со стороны предложения в животноводстве.

Уровень участия рабочей силы продолжал устойчиво расти, достигнув 63 процентов в третьем квартале 2024 года, в то время как уровень безработицы вырос до 6,1 процента.

Рост экспорта также увеличил валютные резервы страны, которые достигли рекордного уровня в 5,5 млрд долларов США. Эта веха особенно значима, учитывая, что ЦБ Монголии осуществил выплаты около 1,1 млрд долл. США по внешнему долгу. Тугрик оставался относительно стабильным по отношению к доллару США в течение 2024 года.

Стратегия правительства по управлению долгом на 2023–25 годы предусматривает, что новые иностранные ценные бумаги будут выпускаться исключительно в целях рефинансирования существующего долга. После ее реализации, а также вышеупомянутых позитивных изменений в экономике, спред государственных облигаций достиг самого низкого уровня в истории — 2,3 процента — в 2024 году. В результате рейтинговые агентства S&P Global и Fitch Ratings повысили кредитный рейтинг страны до B+ и B2 соответственно, что стало наивысшим рейтингом за последнее десятилетие.

Монголия увидела формирование своего первого парламента из 126 членов после парламентских выборов 2024 года. Выборы — основанные на смешанной избирательной системе — привели к тому, что пять партий выиграли места, 78 членов были избраны от избирательных округов и 48 — по партийным спискам. Примечательно, что 25 процентов были женщинами — самый высокий уровень женского участия за последние поколения.

Хотя Монгольская народная партия получила большинство мест, она сформировала коалиционное правительство с Демократической партией и партией ХҮН, что дало ей 94% сверхбольшинства. Текущее коалиционное правительство намерено реализовать 14 мегапроектов в течение следующих четырех лет, одобрив соединение железнодорожной границы с Китаем — что должно увеличить доходы от экспорта угля в 2,8 раза — и добычу урана в сотрудничестве с французской группой «Orano».

Новый парламент наконец принял Закон о Фонде национального благосостояния после многих лет обсуждений. Фонд состоит из трех субфондов, предназначенных для накопления богатства, финансирования крупных государственных инвестиций и поддержки социальных мер. Бюджетные обсуждения были особенно интенсивными, что привело к принятию бюджета с нулевым дефицитом на 2025 год.

Однако Закон о фискальной стабильности, действующий с 2013 года, был изменен с целью устранения верхнего предела общего дефицита бюджета, заменив его нижним пределом первичного профицита баланса. Долгосрочное влияние этого изменения не было полностью оценено, как и его потенциал для обеспечения фискальной стабильности.

В перспективе на 2025 год такие факторы, как перебои с поставками нефти из России, замедление экономики Китая, увеличение бюджетных расходов, стремительный рост заработной платы, резкий рост цен на электроэнергию и тепло, а также продолжающееся влияние дзуда, продолжат оказывать давление на инфляцию и экономический рост.

источник: MiddleAsianNews

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