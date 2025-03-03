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Скончался трехкратный Олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев накануне своего 50-летия

CentralAsia (CA) -  2 марта не стало Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.

11 марта ему исполнилось бы 50 лет.

2 марта он был госпитализирован. В больнице у него остановилось сердце, пишут СМИ.

Бувайсар Хамидович — трехкратный победитель Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, самый титулованный борец вольного стиля.

Бувайсар Сайтиев с 2022 года был вице-президентом ФСБР.

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