В Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар—2025», триумфатором стал фильм «Анора»

- Азия и мир, общество
- 12:09, 03 марта 2025
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CentralAsia (CA) - В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар 2025». Главным триумфатором премии стал фильм «Анора», он получил пять статуэток. Всего у «Аноры» было шесть номинаций на «Оскар-2025».
Итоги премии:
Лучший фильм – «Анора»
Лучшая женская роль – Майки Мэдисон («Анора»)
Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди («Бруталист»)
Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин («Настоящая боль»)
Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучший режиссёр – Шон Бейкер («Анора»)
Лучший анимационный фильм – «Поток»
Лучший короткометражный анимационный фильм – «В тени кипариса»
Лучшие костюмы – «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший оригинальный сценарий – «Анора»
Лучший адаптированный сценарий – «Конклав»
Лучшие грим и прически – «Субстанция»
Лучший монтаж – «Анора»
Лучшая работа художника-постановщика – «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая песня – «El Mal» («Эмилия Перес»)
Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Блумберг («Бруталист»)
Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре»
Лучший документальный фильм – «Нет другой земли»
Лучший звук – «Дюна: Часть вторая»
Лучшие визуальные эффекты – «Дюна: Часть вторая»
Лучший игровой короткометражный фильм – «Я не робот»
Лучшая операторская работа – «Бруталист»
Лучший международный фильм – «Я все еще здесь» (Бразилия)
Образы звезд на красной дорожке «Оскара» 2025 года