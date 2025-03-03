В Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар—2025», триумфатором стал фильм «Анора»

CentralAsia (CA) - В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар 2025». Главным триумфатором премии стал фильм «Анора», он получил пять статуэток. Всего у «Аноры» было шесть номинаций на «Оскар-2025».

Итоги премии:

Лучший фильм – «Анора»

Лучшая женская роль – Майки Мэдисон («Анора»)

Майки Мэдисон в «Аноре»

Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди («Бруталист»)

Эдриан Броуди в фильме «Бруталист»

Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин («Настоящая боль»)

Киран Калкин (слева) и Джесси Айзенберг в фильме «Настоящая боль»

Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Зои Салданья в фильме «Эмилия Перес»

Лучший режиссёр – Шон Бейкер («Анора»)

Шон Бейкер руководит съемками фильма «Анора» с Майки Мэдисоном и Марком Эйдельштейном.

Лучший анимационный фильм – «Поток»

Стоп-кадр из фильма «Поток»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «В тени кипариса»

Кадр из фильма «В тени кипариса»

Лучшие костюмы – «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Ариана Гранде играет Глинду в фильме «Злая»

Лучший оригинальный сценарий – «Анора»

Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в «Аноре»

Лучший адаптированный сценарий – «Конклав»

Рэйф Файнс (слева) и Стэнли Туччи в фильме «Конклав»

Лучшие грим и прически – «Субстанция»

Маргарет Куэлли в фильме «Субстанция»

Лучший монтаж – «Анора»

Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в "Аноре"

Лучшая работа художника-постановщика – «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Джонатан Бейли (в центре) в фильме «Злая»

Лучшая песня – «El Mal» («Эмилия Перес»)

Зои Салданья выступает в «Эмилии Перес»

Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Блумберг («Бруталист»)

Эдриан Броуди в фильме «Бруталист»

Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре»

Кадр из фильма «Единственная девушка в оркестре»

Лучший документальный фильм – «Нет другой земли»

Кадр из фильма «Другой земли нет»

Лучший звук – «Дюна: Часть вторая»

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Лучшие визуальные эффекты – «Дюна: Часть вторая»

Песчаный червь из «Дюны: Часть вторая».

Лучший игровой короткометражный фильм – «Я не робот»

Эллен Паррен в фильме «Я не робот»

Лучшая операторская работа – «Бруталист»

Сцена из спектакля «Бруталист».

Лучший международный фильм – «Я все еще здесь» (Бразилия)

Сцена из спектакля «Я всё ещё здесь»

Образы звезд на красной дорожке «Оскара» 2025 года

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