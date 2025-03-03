Украина готова подписать сделку о недрах, отношения с Трампом будут продолжаться, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский перед отлётом из Великобритании заявил, что его отношения с американским президентом Дональдом Трампом будут продолжаться, передает «Страна.ua».

Также он сказал, что Украина всё ещё готова подписать сырьевую сделку с США.

По словам Зеленского, западная поддержка Украине будет продолжаться.

Кроме того, Зеленский снова дал понять, что не собирается в отставку. Он сказал, что его будет «трудно заменить».

«Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной», – сказал он.

Так президент Украины, видимо, прокомментировал заявления советника Трампа Майка Уолтца и спикера Палаты представителей Майка Джонсона, которые намекнули, что США выступают за замену Зеленского, если он не согласится на мирное урегулирование.

Зеленский также добавил, что готов обменять свою отставку на принятие Украины в НАТО.

Кроме того, он заявил, что до соглашения об окончании войны ещё «очень-очень далеко».

«Никто ещё этого не начал», - добавил Зеленский.

Президент также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых со стороны Украины заявил советник Трампа Уолтц.

В то же время Зеленский сказал, что в качестве гарантии безопасности может рассматриваться присутствие западных войск «в море, на суше и в небе». Как известно, после саммита в Лондоне премьер Британии Стармер говорил об идее западного присутствия по принципу «сапоги на земле, самолёты в небе».