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В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни, 4-6 марта, на большей части Казахстана под влиянием циклона ожидаются дождь и снег, также по стране прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

В то же время температура воздуха ночью повысится на западе, северо-западе страны до 0-8 градусов, на севере, в центре до -5-15 градусов, на востоке до -7-18 градусов, на юге и юго-востоке до -8+2 градусов.

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