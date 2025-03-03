Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл содержание плана урегулирования российско-украинской конфликта, подготовленного Францией и Великобританией. Об этом он сказал в интервью Le Figaro, опубликованном вечером 2 марта.

Франция и Великобритания предложили ввести частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет распространяться на наземные боевые действия. «В случае прекращения огня будет очень трудно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль фронта», — сказал Макрон.

По его словам, частичное перемирие будет распространяться на воздушные и морские атаки, в том числе на удары по энергетическим объектам.

Вторая часть плана предполагает, что страны Европы направят в Украину миротворческий контингент, но это случится только на более позднем этапе. «В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывания [войск]», — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон ответил на вопрос журналистов, знает ли он об этом плане: «Я в курсе всего».

Эммануэль Макрон также заявил в интервью, что Франция и другие европейские страны должны больше тратить на оборону. «Последние три года русские тратят на оборону 10% своего ВВП. Поэтому нам нужно готовиться к будущему, установив целевой показатель в 3% или 3,5% от ВВП. Это далеко не те 2%, которых с трудом добилась Франция, и к которым многие европейские страны еще не приблизились», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 2 марта, что Великобритания, Франция, а также, возможно, «еще одна или две стороны» будут работать с Украиной над «планом прекращения военных действий», который в дальнейшем представят США.

В Лондоне 2 марта прошел саммит, посвященный урегулированию российско-украинской войны. В нем участвовали лидеры стран Европы, а также Турции и Канады. Также на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.