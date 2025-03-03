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Следствие по делу о теракте в «Крокусе» завершено, - глава Следственного комитета России

CentralAsia (CA) -  Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены. Расследование длилось менее года.

«По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.

22 марта 2024 года четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии нападавшие скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта.

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