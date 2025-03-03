Курдские повстанцы в Турции объявили о прекращении вооруженной борьбы

CentralAsia (CA) - Рабочая партия Курдистана, выступающая за создание независимого курдского государства, объявила о прекращении вооруженной борьбы против Турции. Об этом пишет Hurriyet.

В организации подчеркнули, что согласны с призывом находящегося в тюрьме лидера партии Абдуллы Оджалана, поэтому «с сегодняшнего дня» сложит оружие. В заявлении РПК отмечается, что прекращение огня будет действовать только при условии ненападения со стороны турецкой армии.

В РПК также подчеркнули, что готовы обсуждать полное разоружение при наличии встречных шагов со стороны турецких властей.

Лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение. Несколько дней назад он призвал сторонников прекратить вооруженную борьбу и начать участие в демократизации турецкой политической системы и полной интеграции в нее.

Рабочая партия Курдистана борется за национальные права курдов в Турции и создание курдского государства на протяжении более 40 лет. В Турции она объявлена террористической организацией.