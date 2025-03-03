На парламентских выборах в Таджикистане победу одержала Народно-демократическая партия

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - На прошедших 2 марта парламентских выборах в Таджикистане победу одержала Народно-демократическая партия, лидером которой является президент страны Эмомали Рахмон. Предварительные итоги голосования озвучил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиёр Худоёрзода, сообщает «Азия-Плюс».

Политическое объединение, находящееся у власти, уверенно опередило конкурентов в голосовании по партийным спискам, получив 12 мест в нижней палате парламента.

Далее позиции распределились так:

Аграрная партия — 5 мест;

Партия экономических реформ — 3 места;

Социалистическая партия — 1 место;

Демократическая партия — 1 место.

Представители коммунистов вообще остались без единого депутатского кресла.

Оставшееся 41 место в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) будет распределено по результатам выборов по одномандатным округам.

По словам Худоёрзода, явка составила 85,3%.

Это означает, что своим избирательным правом воспользовались 4,7 млн человек из 5,5 млн, имеющих возможность проголосовать за того или иного кандидата.

Еще 2 марта государственные СМИ уже называли выборы состоявшимися, так как к 12 часам по местному времени участие в плебисците приняли 59% голосующих. При том, что минимальная явка должна быть не ниже 50%.

Подчеркивается, что все политобъединения, вошедшие в парламент, поддерживают правящую власть. Единственное оппозиционное движение — Социал-демократическая партия Таджикистана — участия в выборах не принимала. В мае прошлого года умер основатель и лидер партии Рахматилло Зойиров. Спустя несколько месяцев после этого его заместитель Шокирджон Хакимов был задержан в рамках дела о попытке госпереворота. В итоге политику назначили 18 лет колонии.

В качестве наблюдателей на выборах работали представители стран Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества. Они высоко оценили организацию процесса, подтвердив, что голосование прошло «открыто и прозрачно».

Напомним, что миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась от работы на парламентских выборах в Таджикистане, так как власти республики не предоставили гарантий выдачи соответствующих аккредитаций.

ℹ️ В состав нижней палаты таджикского парламента входят 63 депутата. Они избираются путем тайного голосования. При этом 22 представителя определяются по пропорциональной системе, еще 41 — по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов — пять лет.

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