В Узбекистане начнется потепление с середины недели

CentralAsia (UZ) - Минувшей ночью на территорию Узбекистана началось вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов Кавказа. Снег продолжится в понедельник по большинству регионов, температура воздуха будет в пределах 0…−5 градусов, сообщает Узгидромет. По Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня снег прекратится.

4 марта по всем областям Узбекистана ожидается погода без осадков. Небольшой снег возможен лишь в отдельных горных районах. В ночные и утренние часы ещё сохранится влияние холодного антициклона, температура будет в пределах −2…−7. Днём антициклон начнёт постепенно отступать, температура повысится до +4…+7, но это значительно ниже нормы для начала марта, отмечают синоптики.

В отдельных районах страны возможен туман.

5−6 марта по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков.

7 марта местами по стране, за исключением Ферганской долины, пройдут осадки в виде дождя. Переход дождя в снег возможен лишь по самому северу — на Устюрте и районах Приаралья. Температура с середины недели начнёт интенсивно повышаться и к 6−7 марта составит ночью +5…+8, днём +14…+17, по югу до +20…+22.

3 марта и 7 марта местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23−25 м/с.

В Ташкенте 3 марта временами ожидается снег, температура 0…-2. 4−6 марта будет погода без осадков. 7 марта к вечеру возможен дождь.

Температура 4 марта ночью будет в пределах −3…−5, днём +5…+7. 5−7 марта температура повысится ночью до +4…+7, днём — до +14…+17.