Суд в Москве приговорил создательницу марафонов желаний Елену Блиновскую к пяти годам колонии

CentralAsia (CA) - Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает ТАСС.

Также суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 миллионов рублей. По одному из эпизодов обвинения Блиновскую освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

Кроме того, судья постановил обратить в доход государства имущество Блиновской.

Прокуратура просила назначить Блиновской шесть лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей и пятилетним запретом на коммерческую деятельность.

Блиновская в суде заявляла, что полностью признает вину в неуплате налогов и легализации средств.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать на машине из России в Беларусь. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК) и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем» (легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). Суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета ее перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

В августе 2024 года сообщалось, что Блиновская признает вину в уклонении от уплаты налогов, но не в легализации средств. Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской с учетом штрафов и пени в 1,4 миллиарда рублей. Позже адвокаты сообщали, что Блиновская погасила часть задолженности. В ноябре суд признал Блиновскую банкротом.

Соучастником Блинковской следствие считает ее мужа Алексея. В апреле 2024 года он отправился в Украину. Уголовное дело Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено.