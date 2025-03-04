ОАЭ и Бахрейн инвестируют $500 млн в Монголию в первом раунде

CentralAsia (MNG) -
Страны Персидского залива будут инвестировать в Монголию с целью разведки и добычи нефти, природного газа и экспорта возобновляемых источников энергии
Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Бахрейн будут сотрудничать в области разведки и добычи нефти, природного газа и минеральных ресурсов в Монголии. Первоначальные инвестиции составят 500 миллионов долларов США.
Кроме того, в ходе обсуждений была выявлена возможность привлечения до 10 миллиардов долларов инвестиций в крупный проект по экспорту возобновляемой энергии.
В настоящее время ведутся переговоры по проведению исследований и оценок осуществимости.
По словам первого заместителя премьер-министра Доржханда Тогмида, интерес стран Персидского залива к инвестированию в Монголию растет из-за масштабных строительных проектов, предлагаемых совместным правительством, а также политической и политической стабильности страны.
Доржханд Тогмид, заместитель премьер-министра Монголии, встретился с шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифой, заместителем премьер-министра Королевства Бахрейн, во время своего официального визита. Дискуссии были сосредоточены на инвестиционных возможностях в энергетическом, горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах Монголии, а также на сотрудничестве в области культурного развития и жилищного планирования.
Шейх Халид бин Абдулла Аль Халифа от имени правительства Бахрейна приветствовал визит Доржханда Тогмида и похвалил шаги Монголии по привлечению иностранных инвестиций. Он указал на потенциальное сотрудничество в области транспорта, логистики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и энергетики. Кроме того, он признал значимость роли Монголии в экспорте возобновляемой энергии в Китай после Харбинского соглашения, что приветствовалось арабскими странами.
источник: MiddleAsianNews