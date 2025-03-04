Из Китая в Москву с заходом в Монголию пустили поезд. ВИДЕО

- Монголия, происшествия
- 4:17, 04 марта 2025
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CentralAsia (MNG) -
Китайские железные дороги в тестовом режиме отправили поезд Пекин — Улан-Батор — Москва. Состав был замечен в Иркутске и Новосибирске.
Состав, появившийся на платформе 1 марта, пока совершает обкаточный рейс без пассажиров. Окончательное решение о возобновлении маршрута примут в апреле.
Поезд состоит из 12 вагонов китайской модели 25G. В состав входят два вагона-электростанции, багажный вагон, четыре купейных и пять плацкартных.
Отмечается, что китайский плацкарт отличается от российского: в нем нет боковых мест, а полки расположены в три яруса, что делает его более компактным. Купе напоминают модели Ammendorf, производимые в ГДР.
Движение поездов между Россией и Китаем остановили в 2020 года с началом пандемии ковида. В сентябре прошлого года власти снова стали обсуждать вопрос возобновления сообщения между столицами, тогда рассматривали маршрут через Забайкальск, пишет MiddleAsianNews.