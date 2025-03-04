В Улан-Баторе начнется проект метробуса

CentralAsia (MNG) - При поддержке Азиатского банка развития в Улан-Баторе ведутся предварительные проектные работы по внедрению нового вида общественного транспорта большой вместимости — системы метробуса или скоростного автобусного транспорта (Bus rapid transit, BRT).

Метробус — способ организации автобусного (или троллейбусного) сообщения, отличающийся более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами (скорость, надёжность, провозная способность). По некоторым параметрам (в частности, по скорости) системы скоростного автобусного транспорта сравнимы с системами легкорельсового транспорта (скоростного трамвая).

В настоящее время проект разрабатывается с учетом мнения граждан, для чего проводятся публичные встречи, обсуждения и исследования.

Проект метробуса будет реализован на участке протяженностью 12,7 км и, как ожидается, будет иметь в общей сложности 20 остановок. С вводом в эксплуатацию общественного транспорта большой вместимости, который разделит смешанное дорожное движение и позволит передвигаться по речной полосе, предполагается, что он будет перевозить около 30 000 человек в день.

После завершения предварительных работ и принятия окончательного решения о финансировании будет подготовлено технико-экономическое обоснование и объявлен тендер на строительство.

Ожидается, что эти работы будут завершены в 2025 году, а начало строительства запланировано на март 2026 года.

Обычные регулярные автобусные маршруты используют общие полосы движения, перемещение по которым из-за пробок затруднено, от этого скорость автобусных перевозок снижается из-за длительного времени ожидания.

Стоит отметить, что в Казахстане линия метробуса действует в городе Алматы, а также обсуждается строительство BRT в Усть-Каменогорске и Астане.

источник: MiddleAsianNews

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