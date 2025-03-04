В Бурятии на празднование 9 мая приедут представители Минобороны Монголии

CentralAsia (MNG) - Участие представителей Министерства обороны Монголии планируется в праздничных мероприятиях в Улан-Удэ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Пригласили представителей Министерства обороны Монголии, у нас будет коробка монгольских военнослужащих. Будет совместное празднование 80-летия Победы, поскольку Монголия оказала большую помощь Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Соседняя Монголия первая объявила о поддержке СССР и в последующем оказала помощь: отправляла на фронт продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. Поэтому и празднование у нас совместное», — сказал глава Бурятии.

Он отметил, что в республике уже начались мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Победы. Ветеранам начали перечислять выплаты из федерального и регионального бюджетов. По информации Минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 февраля 2025 года в республике живут 20 участников войны, 1 485 тружеников тыла, 12 несовершеннолетних узников фашизма, четверо имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения