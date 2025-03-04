Выставку «Монгольский народ: все для фронта, все для Победы» открыли в музее истории Иркутска

// Фото пресс-службы администрации Иркутска

CentralAsia (MNG) - 25 февраля в музее истории Иркутска открыли выставку «Монгольский народ: все для фронта, все для Победы». Она посвящена 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. С приветственными словами выступили генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо, вице-спикер Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров, и.о. представителя МИД России в Иркутске Алексей Котельников и министр культуры региона Олеся Полунина, сообщает пресс-служба музея истории Иркутска.

В экспозиции представлены планшеты с документами и фото помощи монголов советскому народу в Великой Отечественной войне с текстами на монгольском языке. Перевод на русский язык можно получить с помощью QR-кода и ссылки, расположенной на планшете. В фойе первого этажа разместили выставку работ монгольских художников. Картины посвящены событиям военного времени.

На открытии заслуженные артисты Монголии исполнили монгольские национальные песни и композиции на русском языке о России и армии. Выставка продлится до 25 марта. Мероприятие организовано совместно с Генеральным консульством Монголии в Иркутске, мемориальным музеем маршала Жукова в Улан-Баторе и музеем истории Иркутска имени А.М. Сибирякова.

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