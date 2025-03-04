Внешнеторговый оборот между Монголией и Иркутской областью вырос на 14%

CentralAsia (MNG) - Объем внешнеторгового оборота между Монголией и Иркутской областью увеличился на 14% в сравнении с показателем прошлого года.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Энхтувшин Өлзийсайхан встретился в Москве с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

– Торгово-экономические связи региона с Монголией развиваются достаточно динамично. Монголия занимает девятую позицию в экспорте Иркутской области. Традиционно около 90% торгового оборота обеспечивают поставки иркутских товаропроизводителей на рынок Монголии. Это топливно-энергетическая и минеральная продукция, продовольственные товары, продукция химической промышленности, машиностроения, стройматериалы и другие. За девять месяцев прошлого года объем экспорта из Приангарья в Монголию увеличился на 20% за счет роста поставок минеральных удобрений, – сообщил Игорь Кобзев.

Стороны подвели итоги сотрудничества за прошлый год и обсудили направления развития отношений. Основным механизмом укрепления торгово-экономических связей между регионом и Монголией остаются реверсные бизнес-миссии, в прошлом году прошло три мероприятия, по итогам которых заключено пять экспортных контрактов.

Игорь Кобзев отметил, что правительство региона создает условия для привлечения инвесторов, предлагая налоговые льготы и субсидии. С 2023 года в Иркутской области реализуется проект по производству изделий из кашемира и шерсти совместно с Монголией и Беларусью.

Также обсуждалось сотрудничество в образовании: более 300 граждан Монголии ежегодно получают высшее образование в иркутских вузах, а преподаватели русского языка могут повышать квалификацию. Кроме того, стороны рассмотрели взаимодействие в деревянном домостроении и лесовосстановлении, включая выращивание сеянцев и поставки биотоплива.

– Приятно отметить, что сотрудничество между Монголией и Иркутской областью развивается во всех направлениях – торговли, экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры. Развиты туристические связи: более 60% российских туристов, посещающих Монголию, – это жители Иркутской области. Радует, что есть перспективы развития нашего сотрудничества. В частности, хотелось бы проработать организация дополнительных курсов русского языка для монгольской молодежи, есть дальнейшие перспективы совместного производства изделий из кашемира и шерсти, – отметил господин посол.

источник: ogirk

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения