CША временно приостанавливают всю военную помощь Украине

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CentralAsia (CA) - В понедельник президент Трамп временно приостановил поставки всей военной помощи США Украине, сообщил высокопоставленный представитель администрации. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

Указ вступает в силу немедленно и затрагивает более $1 миллиарда в виде оружия и боеприпасов, которые находятся в процессе поставки или в заказах. Это решение стало результатом серии встреч в Белом доме между Трампом и его высокопоставленными помощниками по национальной безопасности, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутренние обсуждения.

Представитель добавил, что указ будет действовать до тех пор, пока Трамп не установит, что Украина продемонстрировала приверженность мирным переговорам с Россией.

Директива Трампа, о которой ранее сообщило агентство Bloomberg, также приостанавливает сотни миллионов долларов помощи в рамках Инициативы по оказанию безопасности Украины, которая предоставляет средства, которые Киев может использовать только для закупки нового военного оборудования напрямую у оборонных компаний США.

«Неясно, что именно должен сделать Зеленский, чтобы Трамп возобновил военную помощь», - пишет газета.