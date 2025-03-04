Мировые биржи падают из-за тарифных планов Трампа в отношении Канады, Мексики и Китая

CentralAsia (CA) - Как сообщает Рейтер, американские акции резко упали в понедельник, при этом индекс S&P 500 зафиксировал крупнейшее процентное снижение с 18 декабря после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы в 25% на Канаду и Мексику вступят в силу во вторник, в то время как евро укрепился после того, как европейские лидеры согласились разработать план мира для Украины.

Американские индексы достигли минимальных уровней сессии после заявления о тарифах. Канадский доллар и мексиканское песо оба достигли месячных минимумов после новости о тарифах.

Основной фондовый индекс Канады упал в понедельник на наибольшее значение с декабря. Акции энергетического и технологического секторов стали ведущими в общем падении после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы на Канаду и Мексику вступят в силу во вторник.

Индекс S&P/TSX Composite Торонтской фондовой биржи (.GSPTSE) завершил день снижением на 391,88 пункта, или 1,54%, до 25 001,57, что стало его самым низким уровнем закрытия с 16 января и самым большим падением с 18 декабря.

По данным Блумберг, акции также падали в Азии и Австралии. Фьючерсы показывали, что фондовые индексы от Гонконга до Токио откроются с понижением во вторник. Акции в Сиднее начали торги во вторник с падением на 0,4%.