экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мировые биржи падают из-за тарифных планов Трампа в отношении Канады, Мексики и Китая

CentralAsia (CA) -  Как сообщает Рейтер, американские акции резко упали в понедельник, при этом индекс S&P 500 зафиксировал крупнейшее процентное снижение с 18 декабря после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы в 25% на Канаду и Мексику вступят в силу во вторник, в то время как евро укрепился после того, как европейские лидеры согласились разработать план мира для Украины.

Американские индексы достигли минимальных уровней сессии после заявления о тарифах. Канадский доллар и мексиканское песо оба достигли месячных минимумов после новости о тарифах.

Основной фондовый индекс Канады упал в понедельник на наибольшее значение с декабря. Акции энергетического и технологического секторов стали ведущими в общем падении после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы на Канаду и Мексику вступят в силу во вторник.

Индекс S&P/TSX Composite Торонтской фондовой биржи (.GSPTSE) завершил день снижением на 391,88 пункта, или 1,54%, до 25 001,57, что стало его самым низким уровнем закрытия с 16 января и самым большим падением с 18 декабря.

По данным Блумберг, акции также падали в Азии и Австралии. Фьючерсы показывали, что фондовые индексы от Гонконга до Токио откроются с понижением во вторник. Акции в Сиднее начали торги во вторник с падением на 0,4%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com