Батцэцэг нанесла визит вежливости премьер-министру Японии

CentralAsia (MNG) -

3 марта глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх нанесла визит вежливости премьер-министру Японии Сигэру Исибе. Об этом сообщает в ведомстве.

Министр Батцэцэг Батмөнх подтвердила, что монгольское государство и правительство придают особое значение углублению дружественных отношений и сотрудничества с Японией, важным «третьим соседом» Монголии и близким партнером с общими демократическими ценностями, и выразила искреннюю благодарность за последовательную поддержку и ценный вклад японского правительства и народа в обеспечение демократии в Монголии и содействие устойчивому социально-экономическому развитию.

Стороны высоко оценили углубление «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества между Монголией и Японией на высоком уровне «Особого стратегического партнерства ради мира и процветания», а также укрепление политического доверия на высшем и высшем уровнях.

Также они подтвердили свою приверженность дальнейшему расширению визитов и диалогов на всех уровнях, активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, являющегося важной опорой этого партнерства, расширению инвестиций и тесному сотрудничеству на региональной и международной аренах в рамках общих целей.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения