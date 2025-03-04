экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг нанесла визит вежливости премьер-министру Японии

CentralAsia (MNG) -  

3 марта глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх нанесла визит вежливости премьер-министру Японии Сигэру Исибе. Об этом сообщает в ведомстве.

Министр Батцэцэг Батмөнх подтвердила, что монгольское государство и правительство придают особое значение углублению дружественных отношений и сотрудничества с Японией, важным «третьим соседом» Монголии и близким партнером с общими демократическими ценностями, и выразила искреннюю благодарность за последовательную поддержку и ценный вклад японского правительства и народа в обеспечение демократии в Монголии и содействие устойчивому социально-экономическому развитию.

Стороны высоко оценили углубление «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества между Монголией и Японией на высоком уровне «Особого стратегического партнерства ради мира и процветания», а также укрепление политического доверия на высшем и высшем уровнях.

Также они подтвердили свою приверженность дальнейшему расширению визитов и диалогов на всех уровнях, активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, являющегося важной опорой этого партнерства, расширению инвестиций и тесному сотрудничеству на региональной и международной аренах в рамках общих целей.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com