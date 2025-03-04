Трамп раскритиковал Зеленского за слова о нескором мире с РФ. Украинский президент призвал к скорейшему завершению конфликта

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал слова Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение еще «очень, очень далеко» «худшим заявлением», которое мог сделать президент Украины.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США — вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?» — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

К посту Трамп приложил ссылку на материал Associated Press от 3 марта под заголовком: «Зеленский заявил, что окончание войны с Россией «очень, очень далеко». В нем агентство цитирует Зеленского, который говорит, что соглашение о прекращении конфликта между Украиной и Россией «еще очень, очень далеко», добавив, что он рассчитывает и дальше получать американскую поддержку, несмотря на публичную ссору с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я думаю, что наши отношения [с США] продолжатся, потому что это больше, чем случайные отношения», — приводит AP слова Зеленского.

После критики со стороны Трампа Зеленский призвал к скорейшему завершению конфликта в Украине.

«Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и посёлки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнёрами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», – написал Зеленский.

Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после встречи Трампа и Зеленского 28 февраля. Она переросла в публичный спор.