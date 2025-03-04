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Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности. Его снова подключили к ИВЛ

CentralAsia (CA) -  Папа римский Франциск, госпитализированный более двух недель назад, перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был снова подключен к искусственной вентиляции легких, сообщает Ватикан.

Эпизоды дыхательной недостаточности были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в сводке о состоянии здоровья Франциска.

Ему провели бронхоскопию, а затем возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Папа римский все время оставался в сознании.

Папу римского госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию. 1 марта Франциску потребовалось подключение к аппарату ИВЛ после приступа бронхоспазма, однако через день его состояние улучшилось.

В конце февраля, спустя неделю после госпитализации папы римского, кардинал Джанфранко Равази говорил, что 88-летний Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».

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