Папа римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности. Его снова подключили к ИВЛ

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- 10:04, 04 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск, госпитализированный более двух недель назад, перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был снова подключен к искусственной вентиляции легких, сообщает Ватикан.
Эпизоды дыхательной недостаточности были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в сводке о состоянии здоровья Франциска.
Ему провели бронхоскопию, а затем возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Папа римский все время оставался в сознании.
Папу римского госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию. 1 марта Франциску потребовалось подключение к аппарату ИВЛ после приступа бронхоспазма, однако через день его состояние улучшилось.
В конце февраля, спустя неделю после госпитализации папы римского, кардинал Джанфранко Равази говорил, что 88-летний Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».