Магнитные бури накроют Землю 4 и 5 марта

CentralAsia (CA) - Вечером 4 марта начнутся магнитные бури слабого и среднего уровня, которые могут продлиться до утра 5 марта, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

«По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле завтра около 19 часов по московскому времени. Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 продолжительностью от 6 до 9 часов, которые могут начаться в районе 20-21 часа по Москве. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)», - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо».

По информации на сайте лаборатории, возможны полярные сияния, но «опускание аврорального овала к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным».

Магнитные бури слабого (G1) и среднего (G2) уровней могут вызывать у метеочувствительных людей головную боль, усталость, раздражительность, скачки давления и проблемы со сном. Возможны незначительные сбои в спутниковой связи, GPS и радиосигналах, небольшие колебания в энергосистемах.