В Австралии умер донор-рекордсмен, спасший жизни 2,4 млн детей

Джеймс Харрисон

CentralAsia (CA) - В доме престарелых в австралийском Новом Южном Уэльсе скончался Джеймс Харрисон, один из самых продуктивных доноров крови в мире.

Как сообщает «Би-би-си», его плазма спасла жизнь 2,4 млн младенцев, потому что в ней был редкий иммуноглобулин (anti-D), который используют для создания особой сыворотки. Ее вводят беременным с отрицательным резус-фактором, чтобы не допустить резус-конфликта матери и ребенка.

88-летний австралиец был знаменит как «человек с золотой рукой».

Харрисон начал сдавать кровь в возрасте 18 лет и продолжал это делать каждые две недели на протяжении почти всей жизни. Отмечается, что он стал донором после того, как сам пережил переливание крови во время сложной операции в 14 лет.

Его последний донорский вклад был сделан в 2018 году, после чего врачи запретили ему сдавать кровь. Всего он сдал кровь рекордные 1173 раза. В 2005 году он установил мировой рекорд по сдаче плазмы, который удерживал до 2022-го.

Дочь Харрисона, рассказала, что ее отец был горд тем, что спас так много жизней. Она также добавила, что семья Харрисона, в том числе она и ее двое детей, получили прививки, которые были разработаны на основе его плазмы. До 1967 года, когда был создан этот препарат, из-за резус-конфликта ежегодно погибали тысячи детей.