В Казахстане предложили ограничить импорт яиц весной и летом

CentralAsia (KZ) - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана предложили запретить ввоз яиц в весенне-летний период для поддержки отечественных производителей, сообщает CMN.KZ.

Основной импортер яиц в республику — Россия (90,7%, 79,4 млн штук).

Как рассказали журналистам в ведомстве, Казахстан полностью обеспечивает свою потребность в этом продукте. Так, местные производители ежегодно поставляют около 4,5 млрд штук, в то время как годовая потребность внутреннего рынка — примерно 4 млрд штук.

В весенне-летний период сроки хранения яиц уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах, продолжили в министерстве. В этот же период в страну поступает импортная продукция по искусственно заниженным ценам, что создает риски для потребителей и негативно отражается производителях республики. Поэтому ведомство и предложило Минторговли ввести запрет на ввоз яиц в Казахстан в весной и летом.

Окончательное решение по этому вопросу примет Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

В США, как сообщила в январе The Guardian, резко выросли цены на яйца на фоне эпидемии птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года погибло более 20 млн кур-несушек. По данным CNN, в конце декабря средняя цена дюжины яиц составляла $4,33, что почти на 25% выше, чем в начале ноября. В свою очередь, в ноябре цены на яйца в целом выросли на 37,5% по сравнению с 2023 годом.

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