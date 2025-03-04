Китай ответил на начало тарифной войны с США

CentralAsia (CA) - Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США. Об этом сообщило Министерство коммерции Китайской народной республики, передает South China Morning Post (SCMP).

Дополнительные пошлины в размере 15% вводятся на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты будут действовать дополнительные пошлины в 10%.

Также Китай внес в перечень экспортного контроля 15 компаний из США «в целях защиты безопасности и интересов страны». Это Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment, следует из списка на сайте Минкоммерции.

Кроме того, Пекин внес десять компаний из США в перечень ненадежных организаций.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 4 марта (11 часов дня по Бишкеку) удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%.